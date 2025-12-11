Albayrak Grubu yılın en ilham veren gençlik zirvesinde gençlerle buluştu

Gençlere ilham vererek onların yeteneklerini geliştirmelerini ve geleceğe güçlü adımlar atmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Gençİz Zirvesi’nin ikincisi, 5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde geniş bir katılımla düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşen zirve; kamu temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, akademisyenleri, spor ve sanat dünyasının öncülerini gençlerle aynı platformda buluşturdu.
Albayrak Grubu olarak genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi, kariyer yolculuklarında onlara eşlik etmeyi ve potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koymalarına katkı sağlamayı kurum kültürümüzün öncelikli değerleri arasında değerlendiriyoruz. İşe alım süreçlerimizde gençlerin enerjisini, merak duygusunu, öğrenme motivasyonunu ve yenilikçi bakış açılarını ön planda değerlendiriyor; iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.
Etkinlik süresince standımızı ziyaret eden gençlerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek onların hedeflerini dinledik, sorularını yanıtladık ve Albayrak Grubu’nun sunduğu staj programları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunduk.
Albayrak Grubu İşe Alım Direktörlüğü olarak; Gençlere fırsat eşitliği sunan işe alım süreçlerimizi güçlendirmeye, Gençlerin kariyer yolculuklarını destekleyen yenilikçi projeler üretmeye, Yetkin, vizyon sahibi ve geleceğe yön verecek gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak platformlarda buluşmaya kararlılıkla devam ediyoruz.
Gençİz Zirvesi, gençlerle kurduğumuz bağın daha da güçlendiği, ortak geleceğimize dair motivasyonumuzu artıran kıymetli bir buluşma oldu. Albayrak Grubu olarak gençlerin yanında yer almaya; onların gelişimine, ilhamına ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.