Albayrak grubu - Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi iş birliğiyle Asist / Albayrak teknik eğitim laboratuvarı açıldı

Mesleki eğitimin uluslararası standartlarda geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Mesleki Teknik Liseleri Teknisyen Beceri Yarışması bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Grup şirketlerinin sponsorluk desteğiyle düzenlenen yarışma, yüksek uluslararası katılımı ve başarılı organizasyonuyla dikkat çekti.Projenin ikinci aşamasında okul yönetimi tarafından belirlenen atölyelerde kapsamlı bir fiziki revizyon gerçekleştirildi; kurum öğretmenlerinin özverili katkılarıyla teknik altyapı modern eğitim gereksinimlerine uygun şekilde yenilendi.

Yeni öğretim yılı başında düzenlenen geniş katılımlı tanışma organizasyonunda öğrencilere ve velilere Albayrak Grubu’nun vizyonu, misyonu, grup şirketlerinin faaliyet alanları, ülke ekonomisine katkıları ve yurt dışı projeleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Öğrencilerin ve velilerin tercihleri doğrultusunda şekillenen seçim sürecinde Asist / Albayrak Teknik Eğitim Laboratuvarı, en çok talep gören bölümler arasında yer aldı ve dönem başında eğitime başladı.

Bugün gerçekleştirilen süreç değerlendirme toplantısında Albayrak Ailesi’ni temsilen programa katılan Sn. Ahmet Kerem Coşkuner’e, projeye sundukları katkılardan dolayı okul yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.Albayrak Grubu, Türkiye’nin teknik insan kaynağını güçlendiren projelere destek vermeye devam ederek mesleki eğitimin gelişimine sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyor.















