Katlı öğretim modeli önerisi: 'Başarı var ahlak yok lisede karma eğitim gözden geçirilsin'

ZEKA VAR, DEĞER YOK

Zorbalık iddiaları ile gündeme gelen liselerin başarılı öğrencileri bünyelerine kattığını belirten Yıldız, “Zeka var ama kural ve ahlak eksik. Bu bize eğitimimizin sadece zekaya ve başarıya odaklandığını, değer ve erdem boyutunun ihmal edildiğini açıkça gösteriyor” dedi. 2004’ten bu yana eğitim sisteminde birçok değişiklik yapıldığını hatırlatan Yıldız, esas sorunun sınav sistemi olduğunu vurguladı. Yıldız, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değer, erdem ve beceri açısından çok doğru bir yaklaşım. Ama sahada gerçek başka. Ben öğretmen olarak çocukların becerileriyle, değerleriyle ilgilenemiyorum çünkü onları sınava hazırlamak zorundayım. Okulun ve öğretmenin başarısı hala test sonuçlarıyla ölçülüyor. Çatı değişmeden sistem değişmiş olmuyor” diye konuştu.





İDEOLOJİK DEĞİL PEDAGOJİK

Karma eğitimin lise düzeyinde yeniden ele alınması gerektiğini belirten Yıldız, bu görüşünün dini ya da ideolojik değil, tamamen psikolojik ve pedagojik temelli olduğunu ifade etti. Yıldız, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve üniversitede karma eğitim sağlıklı yürüyebilir. Ancak lise dönemi ergenliğin en kırılgan olduğu süreçtir. Bu dönemde özgüven, beden algısı ve sosyal baskı çok ağırdır. Bu ortam akran zorbalığını besliyor. Özellikle kız öğrenciler ergenlik döneminde yoğun baskı altında kalıyor. Öğrencinin yüzünde sivilce çıkması bile haftalarca kendini geri çekmesine neden oluyor. Bu da hem akademik başarısını etkiliyor hem de akran zorbalığını tetikliyor. Lise döneminde ayrı eğitim, çocukların özgüvenini daha sağlıklı inşa edebilir” ifadelerini kullandı. Dünyada bu uygulamanın çok yaygın olduğunu belirten Yıldız, bu okullarda akademik başarının ve disiplinin çok daha iyi düzeyde olduğunu söyledi.





KATLI ÖĞRETİM MODELİ ÖNERİSİ

Yıldız, içinde bulunulan çağda yapay zeka destekli katlı öğretim modeline geçilmesi gerektiğini belirtti. Katlı öğretimin, aynı sınıf içinde farklı seviyedeki öğrencilere eş zamanlı ve bireysel düzeyde eğitimi mümkün kıldığını vurgulayan Yıldız, “Aynı sınıfta çok iyi, orta düzey ve ciddi destek isteyen öğrenciler var. Tek bir anlatımla hepsine hitap edemezsiniz. Katlı öğretim modeliyle aynı ders saatinde üç seviyeye üç farklı içerik sunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.





DİJİTAL DİSİPLİN ÇÖKTÜ

Okullarda dijital disiplinin de çöktüğünü vurgulayan Yıldız, özellikle ortaokullarda yaptırım eksikliğine dikkat çekti. Yıldız, “Çocuğa telefonunu bırak diyoruz. Bırakmazsa, tespit edilene kadar çocukta kalıyor. Arama yapamıyoruz. Ortaokullarda neredeyse yaptırım yok. Liselerde kısmen var ama yeterli değil” ifadelerini kullandı.





VELİ İLGİSİZLİĞİ ZİRVEDE