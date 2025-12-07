Kadıköy AİHL’den Kıbrıs çalıştayı: Diplomatik ve sosyolojik tepitler önerilerle masaya yatırıldı

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), hem akademik hem bilimsel üretimiyle öne çıkan çalışmalarına bir yenisini ekleyerek bu yıl 6–7 Aralık 2025 tarihlerinde “Kadıköy AİHL Kıbrıs Çalıştayı”nı düzenledi. Bugün sona eren çalıştay, 250 lise öğrencisinin aktif katılımıyla Kıbrıs meselesini tarihsel, kültürel, sosyolojik ve siyasi yönleriyle çok boyutlu olarak ele aldı. Programın ana sponsorları Kıbrıs Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri oldu. Programa emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İlim Yayma Vakfı Müthevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, programa katılarak konuşma yaptı.

Program, gençlerin Kıbrıs davasına dair farkındalık kazanması, disiplinler arası düşünme becerisini geliştirmesi ve ortak tarih bilinci edinmesi amacıyla planlandı. Kadıköy AİHL Müdürü Şeyma Şahin, çalıştayın tamamen öğrencilerin kendi inisiyatifiyle hazırlandığını vurgulayarak, “Gençlerimizin milli meselemiz olan Kıbrıs konusunda bilinç kazanmasını istiyoruz. Bu çalıştay ufuk açıcı bir adım” dedi.

KKTC'nin diplomatik süreci kapsamlı olarak ele alındı

Çalıştay boyunca uzman akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi oturumlarında KKTC’nin tanınmama sorunu, garantörlük sistemi, AB ve BM politikaları ile Doğu Akdeniz enerji dengesi masaya yatırıldı. Tarih komitesinde Osmanlı dönemi Kıbrıs, İngiliz sömürge yılları, çatışma süreci ve 1974 sonrası toplumsal hafıza incelendi.

Ayrıca Eğitim, Sosyoloji, Teoloji ve Psikoloji komitelerinde; iki toplumun eğitim sistemleri, medyanın etkisi, Kıbrıs’ta dini yaşam, kimlik kırılmaları, göç ve travma süreçleri, Türk–Rum ilişkilerinin psikolojik boyutu gibi başlıklar tartışıldı.

"Gençler hem dinleyici hem de çözüm üretici olarak aktif rol aldı"

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Kıbrıs Çalıştayı kapsamında konuşan Kıbrıs Vakfı gönüllüsü Hatice Beyza Öztürk, çalıştayın amaç ve kapsamına ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, Kıbrıs Vakfı’nın 2021 yılında Ankara merkezli olarak kurulduğunu belirterek, kuruluş amaçlarını şu sözlerle anlattı: “Vakfımızın temel gayesi, Türkiye ve Kıbrıs arasında gönül köprüleri inşa etmek. Türkiye’de Kıbrıs bilincini oluşturmak, Kıbrıs’ta ise anavatan Türkiye ile bağları güçlendirmek için çalışıyoruz.”

Kadıköy AİHL gençleriyle yürütülen bu çalıştayın, Vakıf için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, organizasyonun ana sponsorluğunu üstlendiklerini söyleyerek, “Bu çalıştayı, Kıbrıs’ın artan bölgesel ve küresel önemini gençlere anlatmak için düzenledik. Gençliği harekete geçirmenin yolu öncelikle bilmekten ve bilinçten geçiyor. Kadıköy AİHL öğrencilerinin girişimleriyle, Kıbrıs Vakfı’nın desteği birleşince böyle kapsamlı bir program ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Öztürk, oturumlarda Kıbrıs’ın küresel, bölgesel, siyasi ve manevi öneminin uzmanlar eşliğinde detaylı biçimde ele alındığını, öğrencilerin hem dinleyici hem de çözüm üretici olarak aktif rol aldığını belirtti.

Öztürk, sözlerini şu temenniyle tamamladı:

“Bu çalıştayın Türkiye gençliğine Kıbrıs bilincini kazandırma noktasında bir mihenk taşı olmasını diliyoruz. Ayrıca diğer okullara ve üniversitelere de örnek olmasını umut ediyoruz.”

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'den ziyaret

Çalıştayın dikkat çeken bir diğer yönü ise Kadıköy AİHL’nin akademik ve teknolojik başarılarının uluslararası düzeyde ilgi görmesi oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi, okulun üç dilli eğitim modeli, bilimsel altyapısı ve öğrenci projelerini yerinde incelemek üzere okulu ziyaret etti. Öğrencilerin Arapça, İngilizce ve İspanyolca hazırlık programlarındaki başarısı; laboratuvar, teknoloji atölyeleri ve üretim merkezlerinde yürütülen çalışmalar; Türkiye şampiyonu FRC robot takımı, Teknofest finallerine kalan projeler ve öğrencilerin tasarladığı “Firuze” elektrikli otomobil güçlü bir etki bıraktı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, hem Kıbrıs Çalıştayı ile gençlerin entelektüel birikimini güçlendirmesi hem de bilim ve teknoloji alanındaki ödüllü başarılarıyla Türkiye’de örnek bir eğitim modeli sunmaya devam ediyor.



