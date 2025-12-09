Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz karar: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren adım hem veliyi hem öğrenciyi mutlu edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz karar: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren adım hem veliyi hem öğrenciyi mutlu edecek

08:219/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde dijitalleşme adımları kapsamında her dönem yeni projeler hayata geçiriyor.

Bu çalışmalardan biri de yabancı dil alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen DİLİM Platformu.

Erişime açılan DİLİM'in İngilizce bölümünde 7-10, 11-15 ile 16 ve üzeri yaş gruplarına yönelik A1-A2, B1-B2 ve C1 seviyeleri kullanıma sunuldu.

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun yapıdaki platform; okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve dil bilgisi becerilerini destekliyor.





Platform, kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla öğretmen ve veli modülleriyle de genişletildi. Ayrıca platform için yapay zeka destekli asistanlar geliştirilerek bu yenilikçi özelliğin 2026'nın ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.


DİLİM platformuna "dilim.eba.gov. tr" adresinden veya mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.


#milli eğitim bakanlığı
#meb
#dilim platformu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi onaylandı mı, yasalaştı mı, içeriği ne? Covid yasası, genel af ve infaz düzenlemesi