Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz karar: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren adım hem veliyi hem öğrenciyi mutlu edecek

Platform, kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla öğretmen ve veli modülleriyle de genişletildi. Ayrıca platform için yapay zeka destekli asistanlar geliştirilerek bu yenilikçi özelliğin 2026'nın ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.



