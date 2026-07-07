Bakan Güler 5. maddeyi işaret etti: İttifak için önemli bir dönemden geçiyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ankara Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, NATO'nun kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, Avrupa'nın savunmaya daha fazla katkı sağlamasını desteklediklerini ancak bunun NATO ile rekabet değil, ittifakı güçlendirecek şekilde olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin NATO'daki uluslararası güvenlik mimarisinde başat üye olduğunu vurgulayan Güler, "Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalı. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında konuştu.
Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir.
İttifak için önemli bir dönemden geçiyoruz.
NATO için önemli noktadayız.
Avrupalı müttefikler sorumluluk üstlenmeli.
Türkiye'nin deneyimi çok önemli.
Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
NATO'nun 5. maddesi nedir, hangi durumlarda uygulanır?
NATO’nun 5. maddesi, ittifakın "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" felsefesinin hukuki temelini oluşturuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve son dönemde ABD ve İsrail'in İran' karşı başlattığı savaşı ile gündeme gelen madde, üye ülkelerden birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayarak kolektif bir savunma kalkanı devreye sokuyor.
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