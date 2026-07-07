Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Türkiye'nin barış diplomasisine övgü: Birlikte daha güvenli Avrupa inşa ediyoruz
15:37, 07/07/2026, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Stubb, Türkiye'yi güvenlik ve ekonomi alanlarında önemli bir müttefik olduğunu belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stubb, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.
Stubb, paylaşımında,
"Zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefik. Birlikte, daha güvenli bir Avrupa inşa ediyoruz. Türkiye'yi, Ukrayna'da sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olması dolayısıyla takdir ediyorum"ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :AnkarafinlandiyaNATO
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