Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Türkiye'nin barış diplomasisine övgü: Birlikte daha güvenli Avrupa inşa ediyoruz

Stubb, paylaşımında,

"Zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefik. Birlikte, daha güvenli bir Avrupa inşa ediyoruz. Türkiye'yi, Ukrayna'da sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olması dolayısıyla takdir ediyorum"