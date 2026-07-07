Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi: Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Trump Türkiye'ye F-35 ve KAAN motoru teslimi konusunda ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kamuoyunun merakla beklediği F-35 ve uçak motorları konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin ABD'den uçak satın aldığını hatırlatarak, bu ürünlerin bakım ve motor desteği konusunda yükümlülükleri bulunduğunu söyledi. Açıklamasında, "Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın aldılar ve bir uçak satın aldığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir motoru yenileme gibi veya motorla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar var. Motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. Dolayısıyla bizden bir ürün satın alındığında ister uçak olsun, ister başka bir şey olsun, bakım zamanı geldiğinde bence yardımcı olma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacağız? Ürünü kullanmanıza izin vermeyeceğiz mi diyeceğiz satın almak için bu kadar para harcamışken? Dolayısıyla samimi olmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer birçok daha geleneksel ülkeye kıyasla daha yardımcı olan bir ülkeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.