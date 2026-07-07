ABD'li Senatör Graham'den F-35 konusunda tarihi U dönüşü: Düne kadar karşı çıkıyordu

Geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarını hararetle savunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den ezber bozan bir U dönüşü geldi. Ankara sahasında Türkiye Today’e özel olarak konuşan Graham, Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açık olduğunu söyledi.

"ÇÖZÜM BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

ABD Senatörü Lindsey Graham, daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergilemesine rağmen, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde yeşil ışık yaktı. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını kabul eden Graham, şunları kaydetti:

"Kongre’de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Özellikle Türkiye’nin son dönemde İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye’ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum."

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR MÜTTEFİK VE NATO'DAKİ TEK MÜSLÜMAN ÜLKE"

Geçmişteki katı ambargo yanlısı tutumunu esneten ve Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin transatlantik ittifakı için taşıdığı hayati önem taşıdığını yinleyen Senatör Graham, ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Türkiye'nin küresel askeri operasyonlardaki rolüne ve stratejik ağırlığına vurgu yapan ABD'li Senatör, "Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO’daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur" şeklinde konuştu.

Gündem

Trump Türkiye'ye F-35 ve KAAN motoru teslimi konusunda ilk kez konuştu

Dünya

Beştepe'de tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı