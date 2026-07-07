Silivri'de hafriyat kamyonu devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Edinilen bilgiye göre, yan yolda ilerleyen 34 FBV 153 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü kum boşaltımı yaptığı sırada, kamyon yola devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



