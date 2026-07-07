İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir Türkiye'nin savunma sektöründeki performansına hayran kaldı: 'Türkiye'ye ihtiyacımız var örnek teşkil ediyor'

Bakan Gunnarsdottir, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten memnun olduğunu dile getiren Gunnarsdottir, zirve konusunda "iyimser" düşündüğünü belirtti.

NATO zirvesinde güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Gunnarsdottir, "Zirve sonucunda, daha birleşmiş ve daha güçlü bir NATO'nun yanı sıra NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa görmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

Gunnarsdottir, Zirve kapsamında, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü ve kararlı bir destek görmeyi umduğunu söyledi.

Dünya

Beştepe'de tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

Gündem

Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi: Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da diplomasi trafiği başladı: Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u kabul etti

"Türkiye'nin (savunma sektöründe) yaptıkları örnek teşkil ediyor"

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine ilişkin de Gunnarsdottir, bu kapsamda İzlanda ve diğer NATO müttefikleriyle "büyük işbirliği fırsatlarına" işaret etti.

Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Gunnarsdottir, Türkiye ve İzlanda arasında işbirliğini, fırsatları değerlendirmeyi ve takip etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.