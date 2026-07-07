HİK uçakları NATO Zirvesi'nin güvenliği için 60 saat kesintisiz uçuş yapacak
12:20, 07/07/2026, Salı
AA
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.
Başlıklar :NATO ZirvesiAnkaraHİK uçakları
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