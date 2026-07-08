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Miçotakis'ten Ankara'da 'savaş' iması: F-35 konusunda dikkat çeken açıklama

Miçotakis'ten Ankara'da 'savaş' iması: F-35 konusunda dikkat çeken açıklama

Lokman Özdemir
10:31, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:49, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Miçotakis'ten Ankara'da 'savaş' iması: F-35 konusunda dikkat çeken açıklama
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde F-35'ler için verdiği olumlu sinyale Miçotakis yorum yapmak istemedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda verdiği olumlu sinyal İsrail'in olduğu kadar Atina'nın da gündeminde. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım." dedi. Yunan Başbakan "Ancak söyleyebileceğim tek şey şu; bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensipler de komşuluk üzerine kurulu olmalı. Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız?" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı
Donald Trump
'ın, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda verdiği olumlu mesajlar, terör devleti İsrail'in ardından
Yunanistan
cephesinde de geniş yankı buldu.

"Bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak..."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, basın mensuplarının F-35 sorusuna,
"Bu konuda bir yorum yapmayacağım. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım. Ancak söyleyebileceğim tek şey şu; bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensipler de komşuluk üzerine kurulu olmalı.
  • Benim ülkem hala savaş tehdidiyle karşı karşıya.
    Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Herkesin bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerek. Sorunların çok büyük bir kısmının yalnızca iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğine inanıyoruz.
Türkiye'de bulunmak benim için her zaman büyük bir zevk, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye bakıyorum."
cevabını verdi.

Erdoğan ve Trump'tan F-35 için olumlu sinyal


Başkent Ankara, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Trump: Neden bunu yapmayalım ki?

Basın mensuplarının F-35 sorusuna yanıt veren Trump,
"Bu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu."
 dedi.
F-35
F-35

Erdoğan: Trump her zaman sözünün arkasındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve 5 uçağın da sözünü aldık. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır."
 ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :miçotakistrumpdonald trumperdoğanf-35türkiyeyunanistannato zirvesiabd
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