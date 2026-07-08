Miçotakis'ten Ankara'da 'savaş' iması: F-35 konusunda dikkat çeken açıklama

"F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve 5 uçağın da sözünü aldık. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır."