Haydut devletin Kudüs'te zulmü artıyor: İşgal, yıkım ve katliam

İşgal altındaki Kudüs'te yılın ilk altı ayında haydut devlet İsrail güçleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskı ve şiddeti her alanda yoğunlaştı. Kudüs Valiliği tarafından yayınlanan altı aylık rapora göre şehirde saldırılar, kitlesel gözaltılar, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, yerleşim faaliyetleri, ev yıkımları ve arazi gaspları eş zamanlı olarak hız kazandı. Valilik, yaşananların Filistinlilerin şehirdeki varlığını azaltmayı ve Kudüs'ün dini ile demografik kimliğini değiştirmeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurguladı.

ÇOCUK VE KADINLARA GÖZALTI

Rapora göre yılın ilk yarısında İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 191 kişi yaralandı. 127’si çocuk, 32’si kadın olmak üzere toplam 866 Filistinli gözaltına alındı, bunlardan 140’ı tutuklandı. Baskınların büyük bölümü gece saatlerinde gerçekleşti, evlere zorla girilip aile fertleri darbedildi. Altı aylık süreçte 762 kişi hakkında Mescid-i Aksa, Eski Şehir veya Kudüs'e giriş yasağı kararı verildi.

E1 PROJESİ HIZ KAZANDI

Aynı dönemde 269 işgalci saldırısı belgelendi. Bunların 52'sini Filistinlilere yönelik doğrudan fiziksel saldırılar oluşturdu. Rapora göre işgalciler, Filistinlilere ait ev, araç ve tarım arazilerine saldırdı, zeytinlikleri tahrip etti, su altyapılarını hedef aldı, çobanları bölgeden uzaklaştırdı ve yeni yerleşim noktaları oluşturmak amacıyla Filistin topraklarını buldozerlerle dümdüz etti. İsrail makamları 288 yıkım gerçekleştirdi. Belediye tarafından kesilen yüksek para cezaları nedeniyle çok sayıda Filistinli aile evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı. Bu süreçte 352 yeni yıkım, tahliye ve araziye el koyma bildirimi yayınlandı. Boşaltılan alanların önemli bölümü yeni yerleşim projeleri için hazırlandı, Silvan, Şeyh Cerrah, Givat Hamatos, Atarot ve E1 koridorunda yerleşim faaliyetleri hız kazandı. Valilik, yıkımlar ile işgal projelerinin birbirini tamamlayan aynı politikanın parçaları olduğuna dikkat çekti.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Raporda en geniş yer verilen başlıklardan biri Mescid-i Aksa oldu. Kudüs Valiliği verilerine göre 6 ay boyunca 25 bin 604 Yahudi işgalci, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bunun yanında 24 bin 912 kişi de "turist" adı altında kutsal mabedin avlusuna sokuldu. Raporda, Ramazan ayı boyunca, Mescid-i Aksa'nın uzun süre kapalı tutulduğu, Müslümanların girişlerinin engellendiği ve tarihi statükoyu zorlayan uygulamaların arttırıldığı ifade edildi. Aynı dönemde işgalci grupların cami avlusunda Talmud ayinleri gerçekleştirdiği, toplu secde ritüelleri yaptığı, şofar çaldığı ve Hamursuz Bayramı sırasında kurban sunmaya yönelik girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

ŞEHİTLERİN CENAZESİ ALIKONULUYOR

Raporda dikkat çeken başlıklardan birisi de İsrail'in cenazeleri alıkoyma politikası. Kudüs Valiliği, haziran ayı sonu itibarıyla 53 Kudüslü şehidin cenazesinin ailelerine teslim edilmediğini açıkladı. Valiliğe göre cenazelerin alıkonulması, aileleri cezalandırmayı amaçlayan ve yıllardır sürdürülen sistematik bir uygulamaya dönüştü.

Dünya

Gazzeli genç geliştirdiği makine ile plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor

Dünya

İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı