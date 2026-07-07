İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

Emmanuel Macron'un Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama sesleri: İşte ilk görüntüler
Suriye'nin başkenti Şam'da art arda patlamaların meydana geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konaklamasının planlandığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti. Patlama sonucu, aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. Patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Suriye medyası, patlama esnasında Macron'un, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini belirtti.
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