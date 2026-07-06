Canavar devlet İsrail saldırıları sürüyor: Lübnan'da ölenlerin sayısı 4 bin 319'a ulaştı

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 319'a yükseldi, 12 bin 203 kişi yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesine saldırı düzenledi.

Ayrıca İsrail'e ait bir İHA'nın Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesini hedef aldığı, saldırıyla eş zamanlı beldenin aralıklarla topçu atışına tutulduğu ve makineli tüfeklerle tarandığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca Bint Cubeyl ilçesine bağlı Konin beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesinde bir aracı İHA ile hedef aldığı saldırıda, beldedeki evlerini kontrol etmeye gelen bir kadın ile annesi ve yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

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