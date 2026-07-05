40 Hizbullah savaşçısı kuşatma altında iddiası

İsrail ile Lübnan arasında, 26 Haziran’da ABD’nin başkenti Washington’da yapılan müzakerelerde çerçeve anlaşma imzalanmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki operasyonları sürüyor.
İsrail’de yayın yapan Kanal 15’e konuşan İsrail ordu yetkilileri, ateşkes öncesi Lübnan’ın güneyindeki Nebatiyye kentine hakim bir konumda bulunan Ali el-Tahir Tepesi’nde yaklaşık 40 Hizbullah militanının kuşatma altına alındığını ve yer altı tesislerinin tespit edildiğini iddia etti. Söz konusu kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile konuya dair görüşmeler yaptığını ve kuşatma altına alınan Hizbullah militanlarına saldırıya başlamak için yeşil ışık istediğini öne sürdü. Kaynaklar, Trump’ın İran ile ulaşılan mutabakatın ardından devam eden müzakere sürecinin zarar görmemesi için saldırıya yeşil ışık yakmamakta direttiğini kaydetti.
ÖLÜ SAYISI 4 BİN 300’Ü GEÇTİ
Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkes sonrası hava saldırılarının şiddetini çok büyük oranda düşürmesine rağmen Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalarda Hizbullah militanlarını bahane ederek yer yer saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ülkenin güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine 2 ses bombası attı. İsrail kuvvetleri, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’ın güneyi ile başkent Beyrut yakınlarındaki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 301'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, dün yayınladığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 kişi arttığını kaydetti.