40 Hizbullah savaşçısı kuşatma altında iddiası

İsrail’de yayın yapan Kanal 15’e konuşan İsrail ordu yetkilileri, ateşkes öncesi Lübnan’ın güneyindeki Nebatiyye kentine hakim bir konumda bulunan Ali el-Tahir Tepesi’nde yaklaşık 40 Hizbullah militanının kuşatma altına alındığını ve yer altı tesislerinin tespit edildiğini iddia etti. Söz konusu kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile konuya dair görüşmeler yaptığını ve kuşatma altına alınan Hizbullah militanlarına saldırıya başlamak için yeşil ışık istediğini öne sürdü. Kaynaklar, Trump’ın İran ile ulaşılan mutabakatın ardından devam eden müzakere sürecinin zarar görmemesi için saldırıya yeşil ışık yakmamakta direttiğini kaydetti.