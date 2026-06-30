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Soykırımcı Netanyahu provokasyona doymuyor: İşgalde görev alan katliamcıları ziyaret etti

Soykırımcı Netanyahu provokasyona doymuyor: İşgalde görev alan katliamcıları ziyaret etti

19:3430/06/2026, Salı
AA
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Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal eden katil İsrail ordusu, bölgede işgalini sürdürüyor.
Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal eden katil İsrail ordusu, bölgede işgalini sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyine provokatif bir ziyaret gerçekleştirerek işgal bölgesindeki katil İsrail askerleriyle bir araya geldi. Netanyahu, tehdit tamamen ortadan kalkana kadar Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini savunurken, Gazze'de olduğu gibi "tampon bölge" oluşturduklarını ve saldırı aracı olarak gördükleri hedefleri yok ettiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyine provokatif bir ziyaret gerçekleştirerek işgalde görev alan İsrail ordu birlikleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai'nin eşlik ettiği bildirilerek ziyarete ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ziyaretin tam olarak hangi bölgeye gerçekleştirildiği belirtilmeyen açıklamaya göre Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail askerlerine yaptığı konuşmada, Lübnan ve Hizbullah'ın İran için çok önemli olduğunu öne sürerek savaş öncesinde 150 bin füze ve rokete sahip Lübnan'ın elinde bunların sadece yüzde 8'inin kaldığını iddia etti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Lübnan'da da "tampon bölge" adı altında toprak işgal ettiklerine işaret ederek "yer üstünde ve yer altında, kendilerine saldırı aracı olarak kullanıldığını" öne sürdüğü her şeyi yok ettikleri itirafında bulundu.

İsrail askerlerine "Bir tehdit algıladığınızda harekete geçin, beklemeyin." diyen Netanyahu, Lübnan ve İsrail'in barış yapmak istediğini İran ve Hizbullah'ın bunu engellediğini ileri sürdü.

Netanyahu, "tehdit tamamen ortadan kalkana kadar Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini" savundu.

Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal eden İsrail ordusu, bölgede işgalini sürdürüyor.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.


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