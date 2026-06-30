Yahudi Haham İsrail Genelkurmay Başkanı'na verdi veriştirdi: 'Lanetli! Adı sanı yok olasıca'

"Kural basit: Siyonizm'e ve İsrail'e karşı eğitim veren hiç kimse devletten tek bir şekel bile almayacak. Çalışmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Askerlik hizmeti yapmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Bu kadar. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki yeni anlaşmadır."