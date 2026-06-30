Yahudi Haham İsrail Genelkurmay Başkanı'na verdi veriştirdi: 'Lanetli! Adı sanı yok olasıca'

Terör devleti İsrail'de askerlik yapmayı dini gerekçelerle reddeden Ultra-Ortodoks (Haredi) topluluğun dini liderlerinden Haham Arye Yazdi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i "lanetli", "adı sanı yok olasıca" sözleriyle eleştirdi. Muhalefet ise siyonizme karşı olan Yahudilere mali desteğin kesilmesi çağrısında bulundu
"O lanetlenmiş!"
Haredi topluluğuna askere gitmemeleri çağrısını yineleyen Haham Yazdi, "Bu ordunun tek amacı Tevrat’ı, inancı ve Mesih düşüncesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Buna kanmayın, orduya yazılmayın." dedi.
Öte yandan haberde, İsrail’in en aşırı sağcı koalisyon hükümetinin bileşenlerinden Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arye Deri'ye bazı protestocuların "hain" diye tepki gösterdiği aktarıldı.
Yeditoh Ahronot gazetesi ise Haham Yazdi’nin bağlı bulunduğu Bnei Brak’taki Tevrat Okulu’nun devletten on binlerce dolar destek aldığını yazdı.
Haredi hahamın sözlerine hükümetten tepki: Utanç verici
Haredi Haham Yazdi'nin Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan açıklamaları, Ultra-Ortodoks bileşenleri barındıran aşırı sağcı İsrail hükümetinin tepkisine yol açtı.
Muhalefetten mali desteğin kesilmesi çağrısı
Eski Başbakan ve muhalefet lideri Naftali Bennett ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazdi gibi isimlerin devletten aldığı mali desteklerin kesilmesi çağrısında bulundu.
"Siyonizme karşı olan destek alamaz"
Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harediler, savaşçılarıma karşı kışkırtmada bulunuyor. Genelkurmay Başkanı'nın kanının dökülmesine zemin hazırlıyor." dedi.
Eski Genelkurmay Başkanı ve Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot da yaşananları "kırmızı çizginin pervasızca aşılması" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:
Ultra-Ortodoks Şas Partisi de Yazdi'nin sözlerini kınamak zorunda kaldı
Bnei Brak'taki gösteriye katılan bazı Şas Partisi milletvekilleri ve yetkililerinin Haham Yazdi'nin Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan sözlerine sessiz kalması eleştirilere neden oldu.
Şas Partisi ise gelen tepkiler üzerine resmi açıklama yapmak durumunda kaldı.
Haredilerin askere alınması tartışması
İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.
Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.
Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.