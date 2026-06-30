Kral Charles Türk berberlere siper oldu: Aşırı sağcı lider 'mantar gibi bitiyorlar' diye saldırmıştı

İngiliz aşırı sağının yükselen ismi Nigel Farage’ın seçim kampanyası boyunca "kara para aklıyorlar, ülkenin dokusunu bozuyorlar" diyerek hedef tahtasına oturttuğu Türk berberleri, Buckingham Sarayı ile Londra sokakları arasında diplomatik bir sembole dönüştü. Kral III. Charles, Londra’da karşılaştığı Türk sosyal medya fenomeni Diren Kartal ile yaptığı sohbette, "Eve giderken yolumun üzerinde tanıdığım bir Türk berber var, her geçtiğimde özellikle Türklere el sallıyorum" diyerek esnafa kraliyet koruması kalkanı uzattı.

KRAL CHARLES İLE FİTNESS EĞİTMENİ KARTAL ARASINDA RENKLİ SOHBET

Londra’da sporcularla bir araya gelen Kral III. Charles’ın kabulünde, İngiltere’de yaşayan ünlü Türk sosyal medya fenomeni ve fitness eğitmeni Diren Kartal ile yaşadığı diyalog İngiliz basınında günün konusu oldu. Tokalaşma esnasında kendisini "Ben Türküm, Türkiye'den bir içerik üreticisiyim" diyerek tanıtan Kartal’a yakın ilgi gösteren Kral Charles, salondaki düzeni kastederek şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bu salonu nasıl yaptın, buraları nasıl buldun?" sorusunu yöneltti.

Gülüşmelere sahne olan sohbetin devamında Kral, İngiltere’deki Türk toplumuna dair sempatisini gizlemeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim de saraya, eve giderken yolumuzun üzerinde oturan, tanıdığım bir Türk berber var. Oradan her geçtiğimde penceremden bilhassa Türklere el sallıyorum."

AŞIRI SAĞCI NİGEL FARAGE’IN "TÜRK BERBERLERİ" TAKINTISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kral Charles’ın kapsayıcı çıkışı, İngiltere’de son dönemde yerel seçimlerden zaferle çıkan Reform Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage’ın başlattığı "Türk berberleri" tartışmasının hemen ardından geldi. İngiliz caddelerindeki kültürel dönüşümü ve göçü "ülkenin çöküşü" olarak nitelendiren popülist lider Farage, son aylarda doğrudan Türk esnafını hedef alan videolar yayımlamıştı.