Korkusunu itiraf eden Netanyahu Türkiye'yi ABD'ye şikayet edecek: Erdoğan'ı ciddiye alıyoruz

Türkiye'den gelen açıklamalar canavar devlet İsrail'de geniş yankılar uyandırmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal açıklamalara imza attı.

Netanyahu, Türkiye’den gelen mesajların İsrail tarafından yakından takip edildiğini ve ciddiye alındığını ifade ederken, bu söylemleri ABD gündemine taşıyacaklarını açıkladı.

Netanyahu'dan Türkiye korkusu itirafı

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, Türkiye’den gelen açıklamaları değerlendirerek bu ifadelerin İsrail açısından “ciddi tehdit algısı” oluşturduğunu belirterek Türkiye korkularını açıkça itiraf etti. Erdoğan’a atıf yapan Netanyahu, “Neredeyse hiçbir gün geçmiyor ki Erdoğan İsrail devletinin yok edilmesi çağrısında bulunmasın.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail’in tarihsel deneyimlerine vurgu yaparak, “Biz bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinde öğrendiğimiz bir şey varsa o da şudur; biri size sizi yok edeceğini söylüyorsa, onu ciddiye alırsınız.” dedi.

Türkiye'yi ABD'ye şikayet edecek

İsrail Başbakanı ayrıca, meselenin yalnızca iki ülke arasında kalmayacağını belirterek ABD’yi işaret etti ve “Söylenenleri ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın dikkatini de bu açıklamalara çekeceğiz. Olan biteni kesinlikle görmezden gelmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış programında Gazze’ye ilişkin sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak” ifadelerini kullandı.

"İsrail’in saldırıları Türkiye’yi de tehdit eder noktaya taşıdı"

Ayrıca Erdoğan, geçmiş açıklamalarında İsrail’in bölgesel politikalarına dikkat çekerek, “İsrail aynı anda İran’a saldırmış; yetmemiş, Lübnan’ı işgal etmeye başlamıştır...” ifadeleriyle başlayan değerlendirmelerde bulunmuş, İsrail’in saldırılarını Türkiye’yi de tehdit eder noktaya taşıdığını belirtmişti.

"Türkiye’nin güvenliği Şam ve Beyrut’tan başlar"

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin güvenlik perspektifine ilişkin olarak “Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir... Türkiye’nin güvenliği Hatay’dan değil, Halep’ten, Şam’dan başlar.” sözleriyle bölgesel yaklaşımını ortaya koymuştu.







