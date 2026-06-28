İsrail'de muhalefetin soykırımcı Netanyahu'ya tepkisi büyüyor: Yalnızlaştı ve diplomatik açıdan zayıfladı

İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "stratejik başarısızlığı" nedeniyle Tel Aviv'in, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için uluslararası bir mekanizma oluşturabilecek güven ve nüfuzu kaybettiğini belirtti.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'de 2014-2017 yıllarında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Golan, "Hizbullah'ın sırf bir anlaşma kağıdı üzerinde yazıyor diye silahlarını bırakmayacağını" iddia etti.

Golan, "Hizbullah'ı silahsızlanmaya zorlayabilecek gerçek icra yetkilerine ve fiili yaptırım gücüne sahip etkili bir uluslararası güç oluşturulmadıkça hiçbir şeyin değişmeyeceğini" öne sürdü.

İsrail'in böyle bir mekanizmayı oluşturabilme ihtimalinin uzak olduğunu belirten Golan, "İşte Netanyahu'nun ciddi stratejik başarısızlığı tam da burada ortaya çıkıyor. Etkili bir uluslararası mekanizma oluşturmak, ABD, Avrupa ve ılımlı ülkeleri ortak bir eylem planı etrafında bir araya getirebilecek bir liderlik gerektiriyor. İsrail, Netanyahu yönetiminde, bu tür hamlelere öncülük edebilmek için gerekli güveni, nüfuzu ve stratejik ittifakları kaybetti." sözleriyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Golan, İsrail'in Netanyahu döneminde uluslararası sistemi güvenlik çıkarları doğrultusunda harekete geçirmek yerine yalnızlaşan, zayıflayan ve güvenliği için gerekli uluslararası desteği sağlayamayan bir ülke haline geldiğini belirtti.

Netanyahu hükümetinin, "askeri başarılar" olarak nitelendirdiği kazanımları uzun vadeli siyasi ve güvenlik çözümüne dönüştürmede defalarca başarısız olduğunu belirten Golan, çerçeve anlaşmasının da bu başarısızlığın bir başka bölümü olduğunu; Netanyahu'nun Hamas'ı silahsızlandıramadığı gibi Hizbullah'ı da silahsızlandıramayacağını belirtti.

Golan, Lübnan'la yapılan çerçeve anlaşmasının asıl amacının seçim propagandası yapmak ve siyasi bir başarı elde edildiği yönünde bir yanılsama oluşturmak olduğunu kaydetti.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandıramayacağını öne süren Golan, "yapabilselerdi bunu daha önce yaparlardı" iddiasında bulundu.





⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.



