İsrail'den anlaşma sonrası Tahran'a tehdit: 'Büyük bir güçle hareket ederiz'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen güney Lübnan'daki işgali sürdüreceklerini belirtti. Anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Katz, büyük bir güçle hareket edecekleri tehdidinde bulundu.
Katz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan ile imzalanan anlaşmanın İsrail için tarihi bir siyaset ve güvenlik başarısı olduğunu ileri sürdü.
"Lübnan genelinde işgal sürdürülecek"
Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkede işgali sürdüreceklerini iddia etti.
İran'ın tehdit ve baskılarla İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini sağlamaya çalışsa da başarısız olduğunu savunan Katz, İran'ı anlaşmanın uygulanmasını engelleme ve İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda büyük bir güçle hareket edecekleri tehdidinde bulundu.
Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise dün akşam Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtilse de anlaşmanın kırılgan olduğuna dikkati çekiliyor.