AB Komisyonu Başkanı von der leyen'den Orta Doğu barış mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bölgesel istikrara vurgu yapan von der Leyen, kalıcı barış için devlet dışı grupların silahsızlandırılması ve Beyrut'un toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmayı gerginliğin tırmanmasını önleyecek kritik bir adım olarak nitelendiren von der Leyen, ara bulucu rolünden dolayı ABD'ye teşekkür etti.
“Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz"
AB'nin kalıcı bölgesel istikrar yolunda atılan adımları desteklemeye hazır olduğunu aktaran von der Leyen, yerinden edilmiş kişiler için 100 milyon avro insani yardım seferber edildiğini ve ihtiyaç duyulan yardımların teslimatının süreceğini kaydetti.