AB Komisyonu Başkanı von der leyen'den Orta Doğu barış mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmayı gerginliğin tırmanmasını önleyecek kritik bir adım olarak nitelendiren von der Leyen, ara bulucu rolünden dolayı ABD'ye teşekkür etti.