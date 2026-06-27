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AB Komisyonu Başkanı von der leyen'den Orta Doğu barış mesajı

AB Komisyonu Başkanı von der leyen'den Orta Doğu barış mesajı

18:1827/06/2026, Cumartesi
DHA
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaya destek
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaya destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bölgesel istikrara vurgu yapan von der Leyen, kalıcı barış için devlet dışı grupların silahsızlandırılması ve Beyrut'un toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmayı gerginliğin tırmanmasını önleyecek kritik bir adım olarak nitelendiren von der Leyen, ara bulucu rolünden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

“Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz"

Bölgesel istikrara vurgu yapan von der Leyen,
“Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz. Bir sonraki temel adımlar, devlet dışı grupların silahsızlandırılması ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasıdır”
ifadelerini kullandı.

AB'nin kalıcı bölgesel istikrar yolunda atılan adımları desteklemeye hazır olduğunu aktaran von der Leyen, yerinden edilmiş kişiler için 100 milyon avro insani yardım seferber edildiğini ve ihtiyaç duyulan yardımların teslimatının süreceğini kaydetti.




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