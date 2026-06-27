Lübnan'ın güneyi yerle bir

ABD ile İran arasında ulaşılan mutabakat kapsamında Lübnan’da da ateşkes ilan edilirken İsrail’in 2 Mart’tan beri yüksek yoğunlukta yürüttüğü bombardımanlar azaldı. Saldırıların en düşük seviyeye inmesinin ardından daha önce saldırılara hedef olan Lübnan’ın güneyindeki kent ve beldelerden kaçmak zorunda kalan aileler, buralara geri dönüyor. Ev ve iş yerleri kontrol eden Lübnanlılar, karşılaştıkları büyük yıkımdan dolayı şoke olurken kendi imkanlarıyla enkazı kaldırmaya başladı.

11 BİN BİNA YIKILDI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konuya dair yayınlanan rapora göre, işgalci İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bölgelere yönelik 2 Mart’tan beri düzenlediği bombardımanlarda 11 bin bina yerle bir oldu. Raporda, yıkılan binalar arasında meskenlerin yanı sıra ticari binaların da olduğu belirtilirken ilk aşamada tespit edilen mali zararın 1,38 milyar doları bulduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK YIKIM SUR’DA

Lübnan’ın güneyindeki bölgeler, genellikle dağınık kasaba ve köylerin bulunduğu kırsal alanlardan oluşuyor. Ancak İsrail’in özellikle mayıs ayından itibaren bombardımanlarını yoğunlaştırdığı ülkenin güneydoğusundaki Sur kenti, en fazla yıkımın olduğu bölge olarak dikkat çekiyor. Kente dönen siviller, asgari yaşam imkanlarını oluşturmak için kendi imkanlarıyla enkazı kaldırmaya ve onarılabilecek yerleri onarmaya çalışıyor. Onlardan biri olan Ebu Hüseyin adlı Lübnanlı, 1960 yılından beri oturdukları evin yerle bir olduğunu belirterek, “Biz 60 yıldır burada yaşıyorduk. Tüm hayallerimiz, tüm anılarımız buradaydı. Şimdi hiçbiri yok” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İMZALANDI ANCAK İSRAİL 'ÇEKİLMEYECEĞİZ' DİYOR

İsrail ile Lübnan arasında ABD’nin başkenti Washington’da yapılan ve iki gün süren müzakerelerin dünkü 5'inci turunda Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Lübnan, İsrail ordusunun planın öngördüğü gibi belli bir takvim içerisinde Lübnan’ı terk etmesini ve boşalttığı alanlara Lübnan ordusunun yerleşmesini talep ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "Çerçeve anlaşması, Lübnan'ın egemenliğini yeniden kazanma yolunda ilk adım" ifadelerini kullandı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "En kritik nokta, İsrail'in her şeyden önce Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek olmasıdır. Bu önemli bir başarıdır. Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e tehdit oluşturduğu sürece buradaki varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.







