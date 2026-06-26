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Soykırımcı İsrail'den pes dedirten yüzsüzlük: Türkiye'ye karşı yine Ermeni kartını öne sürdüler

Soykırımcı İsrail'den pes dedirten yüzsüzlük: Türkiye'ye karşı yine Ermeni kartını öne sürdüler

12:0126/06/2026, Cuma
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Gideon Sa'ar
Gideon Sa'ar

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar yaptığı açıklamada sözde Ermeni soykırımını tanıyacaklarını duyurdu. Soykırımcı Saar açıklamasında bunun ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu iddia etti.

Soykırımcı İsrail, Türkiye'ye yönelik düşmanca adımlarına devam ediyor.


Son olarak Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermeni soykırımı yalanına sahip çıktı. Saar ülkesinin sözde soykırımı tanıyacağını açıkladı.


Tarihi sorumlulukmuş!


Sözde soykırımı tanımanın ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu iddia eden Saar, hükümete bu yönde bir tasarıyı bir sonraki toplantıda sunacağını belirtti.


Saar'ın açıklaması şu şekilde:

"Hükümete, bir sonraki toplantısında onay için, İsrail hükümeti tarafından Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını hedefleyen bir karar taslağı sunacağım. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı tanımanın ahlaki ve tarihi bir yükümlülüğüdür. Aynı zamanda, tarihi gerçeğin herhangi bir inkarını, küçümsemesini veya çarpıtılmasını kınamak gerekir. Karar taslağı daha sonra Knesset'in oylamasına sunulacaktır."

Gazze’de can kaybı 73 bin 43’e yükseldi

Terör devleti Ermeni soykırımından bahsederken asıl soykırımın yapıldığı Gazze'de ise can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 43’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 15 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 31’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 785’e, yaralı sayısının da 3 bin 309’a yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 43’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 417’ye ulaştığı aktarıldı.




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