Soykırımcı İsrail'den pes dedirten yüzsüzlük: Türkiye'ye karşı yine Ermeni kartını öne sürdüler

"Hükümete, bir sonraki toplantısında onay için, İsrail hükümeti tarafından Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını hedefleyen bir karar taslağı sunacağım. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı tanımanın ahlaki ve tarihi bir yükümlülüğüdür. Aynı zamanda, tarihi gerçeğin herhangi bir inkarını, küçümsemesini veya çarpıtılmasını kınamak gerekir. Karar taslağı daha sonra Knesset'in oylamasına sunulacaktır."