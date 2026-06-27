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Hamaney’in danışmanından ABD’ye mutabakat ihlali uyarısı: 'Hızlı ve ezici karşılık verilecek'

Hamaney’in danışmanından ABD’ye mutabakat ihlali uyarısı: 'Hızlı ve ezici karşılık verilecek'

15:3027/06/2026, Cumartesi
AA
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İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhsin Rezai - ABD Başkanı Donald Trump
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhsin Rezai - ABD Başkanı Donald Trump

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, ABD’nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek "Mutabakat zaptının herhangi bir maddesinin ihlaline hızlı ve ezici karşılık verilecek." dedi.

Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ABD’yi uyardı.

ABD’nin bölgedeki vekil güçlerine destek vererek Hürmüz Boğazı’nda gerginlik oluşturup mutabakat zaptının 1 ve 5. Maddesi'ni ihlal ettiğini savunan Rezai, "Mutabakat zaptının herhangi bir maddesinin ihlaline hızlı ve ezici karşılık verilecek." ifadelerini kullandı.



#ABD
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