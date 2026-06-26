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İran Hürmüz Boğazı’ndan koordinasyonsuz geçiş konusunda uyardı

İran Hürmüz Boğazı’ndan koordinasyonsuz geçiş konusunda uyardı

13:1026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
AA
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İran'dan Hürmüz uyarısı
İran'dan Hürmüz uyarısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin, İran’ın değerlendirmeleri dışındaki kararlarla garanti altına alınamayacağını söyledi.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin, İran’ın koordinasyonu ve mutabakat zaptının 5. maddesi hükümlerine dayanması gerektiğini söyleyen Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş, paralel güzergahlarla İran’ın değerlendirmeleri dışında alınacak kararlarla garanti altına alınamaz." ifadelerini kullandı.



#Hürmüz Boğazı
#İran
#İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabad
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