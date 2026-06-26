Körfez'de İran zirvesi

Dört aydır ABD-İran savaşı nedeniyle belirsizliklerle dolu gerilimli bir dönem geçiren Körfez ülkeleri ile ABD, dün Bahreyn’in başkenti Manama’da savaş sonrasını değerlendirdikleri bir zirve gerçekleştirdi. Dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleştirilen zirveye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Sultanlığı ve Kuveyt’in dışişleri bakanları katıldı. Rubio, savaş sonrası bölgede güvenliğin garanti altına alınması yönünde mesajlar verirken bundan sonraki süreçte ABD yönetiminin bölgede bir açılım politikası yürüteceğini aktardı. Zirveye katılan ülkeler, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan ticari geçişlerde ücret uygulanmaması yönünde ortak bir tavır koydu.

RUBİO’DAN ŞARTLI AÇILIM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin savaş sonrası İran ile barışçıl ilişkiler kurmak istediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ülkelerinin refahını garanti eden bir açılım sürecine girmeyi istediğini belirten Rubio, “Eğer İran kendi ideolojisini ihraç etmekten vazgeçip sadece halkının refahına yoğunlaşırsa İran’a yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. İran ile yapılan mutabakatın Körfez ülkelerinin de çıkarlarını garantiye aldığını dile getiren Rubio, “Mutabakat sonrası yapılacak müzakerelerde alınacak herhangi bir kararda da Körfez ülkelerinin çıkarları öncelikli olacak” cümlelerini sarf etti.

HÜRMÜZ İÇİN ORTAK TAVIR

Manama Zirvesi’nde, savaş sonrası açılan dünyanın en önemli enerji tedarik yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki durum, ana gündemlerden birini oluşturdu. ABD, Katar ve Umman Sultanlığı, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerden ücret uygulanmaması yönünde yaptıkları açıklamaları, Manama Zirvesi’nde Körfez ve ABD’nin ortak tavrı olarak benimsedi. Umman Sultanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için geçici güvenlik koridoru açtığını ilan ederken Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Ziyani, Umman’ın geçici koridor ilanını desteklediklerini bildirdi.

İRAN: KORİDORU BİZ AÇARIZ

Umman’ın ilanının ardından bir açıklama yayınlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Umman'dan söz edilmeden, "Bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir. İhlal eden gemilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.





SENATO: ORADA KAL AMA SALDIRMA

ABD Senatosu, önceki gün Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir savaş başlatma yetkisini kısıtlamasının ardından dün İran’a ilişkin yeni bir karar aldı. Senato’da, “Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesine” ilişkin yapılan oylamadan ret kararı çıktı. Demokrat Senatör Tim Kaine'in sunduğu, Kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin, İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı, 47 "Evet" oyuna karşılık 50 "Hayır" oyuyla reddedildi. Trump, Senato’nun önceki gün aldığı kararı, “düşmanla yardımlaşma” şeklinde niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmişti.



