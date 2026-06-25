ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'la yürütülen görüşmeler için haftaya yeniden toplanılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kuveyt'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Teknik heyetin yeniden toplanacağını belirten Rubio,
“Teknik heyetler, 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Yanılmıyorsam tekrar İsviçre'de olacaklar”
dedi.
Rubio, teknik düzeydeki görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililerin de katılacağını söyledi.
Hürmüz Boğazı'nın işletilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Rubio,
“Bence uluslararası suları kullanmak için ücret talep eden herhangi bir mekanizmaya tüm dünya karşı çıkacaktır”
ifadelerini kullandı.
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