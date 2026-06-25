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NATO Genel Sekreteri Rutte: İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı

NATO Genel Sekreteri Rutte: İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı

13:4625/06/2026, Perşembe
AA
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NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini kaydeden Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu.
NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini kaydeden Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rutte, görüşme kapsamında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını söyledi.

NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini kaydeden Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu. Rutte, “İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı” ifadesini kullandı.

Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Rutte, “ABD Başkanı Trump, müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını bekliyor” diye konuştu.



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