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Venezuela 39 saniye arayla sallandı: Dışişleri Bakanlığından dayanışma mesajı

Venezuela 39 saniye arayla sallandı: Dışişleri Bakanlığından dayanışma mesajı

12:4725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
  • Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
  • Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir.
  • Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır."
#Dışişleri Bakanlığı
#Venezuela
#Karakas Büyükelçiliği
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