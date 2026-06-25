Dünyanın farklı noktalarında son 24 saatte en büyüğü 7,5 olmak üzere 4 büyük deprem meydana geldi. ABD, Japonya ve Venezuela'yı vuran sarsıntılarda can pazarı yaşanırken, yetkililerden peş peşe yaralı ve can kaybı açıklamaları geliyor.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.
Depremlerin derinliği Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak ölçüldü.
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarındaki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.