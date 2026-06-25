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Venezuela'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Venezuela'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03:1025/06/2026, Perşembe
AA
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Caracas'ta bir depremzedenin enkazdan kurtarılma anı

Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin yakınlarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, bazı yapılarda hasar oluştuğu ve Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.

USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.

Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.


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