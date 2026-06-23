Aydın’da korkutan deprem: AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aydın’ın Germencik ilçesi olan saat 14.04’te 7.3 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Germencik ilçesi ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.