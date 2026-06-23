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Aydın’da korkutan deprem: AFAD duyurdu

Aydın’da korkutan deprem: AFAD duyurdu

14:2823/06/2026, Salı
IHA
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Aydın’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Aydın’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aydın’ın Germencik ilçesi olan saat 14.04’te 7.3 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Germencik ilçesi ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.


#Aydın
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
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