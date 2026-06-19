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Aydın'da sadece 10 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi

Aydın'da sadece 10 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi

15:5519/06/2026, Cuma
IHA
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Aydın’ın Efeler ilçesinde yerel olarak etkili olan sağanak yağış, on dakikada yolları göle çevirdi.

Aydın merkez ve ilçelerinde meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Efeler ilçe merkezinde bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış yollarda su birikintileri oluşmasına, rögarların taşmasına neden oldu.

Yerel olarak etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı.







On dakikalık yağışın ardından hayat normale dönerken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalarda temizlik çalışması başlattı.



#aydın
#efeler
#sağanak yağış
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