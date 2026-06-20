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Sahile ölü köpek balığı vurdu: İnsanlarla nadiren karşılaşıyordu, görenleri şaşkına çevirdi

Sahile ölü köpek balığı vurdu: İnsanlarla nadiren karşılaşıyordu, görenleri şaşkına çevirdi

18:4320/06/2026, Cumartesi
DHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 metre 8 santim uzunluğunda, 'boz camgöz' cinsi dişi köpek balığı, sahilde ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında sahile yüzmek için giden Birol Özmen, kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip, durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, kumluk alana çıkarılan 'boz camgöz' cinsi ölü köpek balığını inceledi.

Köpekbalığı üzerinde yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. 3 metre 8 santim uzunluğundaki köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

'İNSANLARLA NADİREN KARŞILAŞAN BİR TÜR'


Köpekbalığının kesin ölüm nedenini bilmediklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Boz camgözler genellikle derin sularda yaşayan, balık sürülerini takip eden ve insanlarla nadiren karşılaşan bir tür. Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak bilinen, Karadeniz’de ise nadir görülen boz camgözler ekosisteminin dengesi için önemli canlılardır ve korunmaları gerekmektedir...

Her ne kadar görünüşleri ürkütücü olsa da bu türün insanlarla karşılaşma olasılığı düşüktür. Kıyılarımızda insanlar için tehlike oluşturduğuna dair bilinen bir kayıt bulunmamaktadır" diye konuştu.

#Kuşadası
#Aydın
#Köpek balığı
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