Uşak'ta traktör TIR'ın altında kaldı: Bir ölü bir yaralı

Kontrolden çıkan otomobil savrulmaya devam etti: Sitenin otoparkına takla atarak girdi

Uşak'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Araç, önce yol kenarında bekleyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarındaki ağaca da çarpan otomobil, savrulmaya devam ederek bir sitenin otoparkına takla atarak girdi. Araç burada park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.