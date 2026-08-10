Muğla'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu: Av tüfeğiyle vuruldukları belirlendi
Muğla'nın Milas ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Ömer ve Hatice Alkan çifti evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir av tüfeğine el konulurken, çiftin cansız bedenleri morg kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta yaşayan Ömer ve Hatice Alkan çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.
Ekiplerin girdiği evde hareketsiz halde bulunan Alkan çiftinin, av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeğine el konuldu.
Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından morga gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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