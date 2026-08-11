Hatay'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altında
00:55, 11/08/2026, Salı
IHA
Yangına 3 helikopter ve 60 personelle müdahale edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Narlıca Mahallesi'ndeki yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 60 personelle müdahale edildi.
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde saat 15.48’de başladı. İhbar üzerine bölgeye orman ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 60 personelle havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Başlıklar :HatayOrman Yangınıİtfaiye
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