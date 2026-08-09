Hatay'da denize giren çocuk kayboldu
15:53, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 15:53, 09/08/2026, Pazar
AA
Ekipler, çocuğun bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali H. (13), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mehmet Ali H.'nin bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlattı.
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Başlıklar :HataySamandağDenizÇevlik Mahallesi
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