Osmaniye’de feci traktör kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde tarla dönüşü yokuş aşağı inerken kontrolden çıkıp dereye düşen traktörün altında kalan Mehmet ve Elif Say çiftinin cenazeleri kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde römorkunun yan yatması sonucu kontrolden çıkan bir traktör yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.
Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla dönüşü yokuş aşağı ilerleyen traktörün römorku henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarında bulunan dereye düştü. Mehmet Say ve eşi Elif Say devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Say(70) ile eşi Elif Say’ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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