ABD'de Müslüman aday Ilhan Omar beşinci dönem yolunda: Ön seçimi farklı kazandı

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Müslüman üyelerden Ilhan Omar, Minnesota'dan Kongre'ye girmek için katıldığı Demokratların ön seçimlerini kazandı.

3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin kendi adaylarını belirlemek için düzenledikleri ön seçimler devam ediyor.

Beşinci dönem Temsilciler Meclisi üyesi olmaya bir adım daha yaklaştı

Bu kapsamda Minnesota eyaletinin 5. seçim bölgesinde girdiği ön seçimlerde rakibi karşısında yüzde 80'in üzerinde oy alan Omar, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin bu seçim bölgesindeki adayı olmaya hak kazandı.

Minneapolis merkezli seçim bölgesini temsil eden ve dördüncü dönemini sürdüren Demokrat Omar, böylece beşinci dönem Temsilciler Meclisi üyesi olmaya bir adım daha yaklaştı.

Bu koltuk için Cumhuriyetçi Parti'nin yaptığı ön seçimlerde yarışı kazanan John Nagel'in, 3 Kasım'daki seçimlerde Omar'ın rakibi olması bekleniyor.

Minnesota'da ilerici Demokrat aday Senato'ya yakın

Öte yandan, Minnesota'dan Senato'ya seçilecek ismin belirleneceği yarış için Demokratların ön seçimlerini ilerici aday Peggy Flanagan kazandı.

Halen eyalette Vali Yardımcısı olarak görev yapan Flanagan, şirketlerin etkisine karşı mücadele edeceği ve Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’a karşı çıkacağına dair vaadiyle, merkez Demokratlara yakın olan Angie Craig’i mağlup etti.

Minneapolis’te zaferini kutlarken Flanagan, "Aylardır size bu kampanyanın halk ile para arasındaki bir mücadele olduğunu söylüyordum. Peki ne oldu? Halk kazandı." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Michigan'da yapılan ön seçimlerde ipi göğüsleyen ilerici aday Abdul El Sayed’in ardından Flanagan'ın kazanması, Demokrat seçmen arasında ilerici kesimlerin güçlendiğini gösteren yeni bir sonuç olarak yorumlandı.

ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

Trump, Omar'a 'deli' demişti

ABD Başkanı Donald Trump 18 Ocak'ta sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Ilhan Omar'ın hapiste olması ya da doğduğu ülke olan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump daha önce de Omar için "radikal solcu bir deli" demişti.

Ilhan Omar ise konuşmasında Minneapolis'te ocak ayında, görevlileri iki kişiyi vurarak öldüren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) "lağvedilmesi" çağrısı yapmıştı.

Omar ayrıca İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de "istifa etmesi ya da görevden alınması" gerektiğini de söylemişti.

Omar'a 'bilinmeyen sıvıyla' saldırı

Öte yandan Omar, ocak ayında Minneapolis Belediyesi'nde ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte 'bilinmeyen bir sıvı' ile saldırıya uğramıştı.

Bir izleyici Omar'a, şırınga ile içeriği bilinmeyen bir sıvı madde püskürtmüş; ABD Temsilciler Meclisi üyesi olaya ilişkin yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

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