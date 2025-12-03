Trump'ın çirkin sözlerine Somali'den tepki: Sözlerini reddediyor ve yanıt vermek istemiyoruz

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali ve Somalili göçmenlere yönelik olumsuz ifadeler kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ifadelerini reddettiğini ve yanıt vermeye gerek duymadığını söyledi

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Barre, başkent Mogadişu'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Somali ve Somalili göçmenler hakkında olumsuz ifadeler kullanan Trump'a tepki gösterdi.

Barre, Trump'ın birçok ülke için olumsuz ifadeler kullandığını belirterek, "Trump'ın ülkemize yönelik bu tür açıklamalarını, sözlerini reddediyor ve yanıt vermek istemiyoruz. En iyisi yolumuza devam etmek." dedi.

Trump'tan Somali ve halkına çirkin sözler

Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" belirterek, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok." ifadesini kullanmıştı.

Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." demişti.

"Dayanıklılığımıza ve fedakarlığımıza hakaret"

​​​​​​​Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

Somali Dışişleri Devlet Bakanı Ali Omar da Trump’a tepki göstererek, Somali’nin “günah keçisine dönüştürülmesinin ya da başkalarının kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılmasının artık çok kolay hale geldiğini” söylemiş ve "Trump'ın açıklamaları yalnızca yanlış değil, aynı zamanda dayanıklılığımıza ve fedakarlığımıza hakarettir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.







