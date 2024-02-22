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Somali denizlerini Türkiye koruyacak

Türkiye ile Somali arasındaki “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması” Somali Meclisi tarafından onaylandı. Stratejik anlaşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, “Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak” dedi.

04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:12 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta imzalanan savunma ve güvenlik konularını da içeren anlaşma dün Somali Meclisince onaylandı.
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta imzalanan savunma ve güvenlik konularını da içeren anlaşma dün Somali Meclisince onaylandı.

Somali hükümeti, 8 Şubat'ta Türkiye ile savunma iş birliği alanında imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı onayladı. Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma. Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek" dedi.

Hasan Şeyh Mahmud

TÜRK KARDEŞLERİMİZ KORUYACAK

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, anlaşmaya yönelik Meclis onayının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" dedi.

ANKARA'NIN DESTEĞİ FARKLI

Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu belirtti. Anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi. Mahmud, iki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını ve bunun deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.



#Somali
#Hasan Şeyh Mahmud
#Savunma
#Ekonomi
#diplomasi
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