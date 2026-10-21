Karadeniz’de alarm seviyesi yükseldi: NATO’dan yeni hamle

NATO Sözcüsü Allison Hart sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz’e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı gönderileceğini belirtti. Hart,

"NATO Büyükelçileri Karadeniz’deki güvenliği görüşmek üzere toplandı. NATO, doğu kanadımız boyunca duruşumuzu zaten güçlendirdi, buna insansız hava aracı önleme kabiliyetleri de dahil. NATO, bölgeye ek varlıklar gönderecek. Bu varlıklar arasında gözetleme, keşif ve adli inceleme desteği de yer alacak. Birlik içinde olmaya devam edeceğiz ve 1 milyar vatandaşımızı güvende tutmak için herhangi bir tehdide hazır ve yetkin olduğumuzdan emin olacağız"