Karadeniz’de alarm seviyesi yükseldi: NATO’dan yeni hamle
Karadeniz’de gemileri hedef alan İHA saldırıları ve denizcilerin kaybolması üzerine NATO harekete geçti. Bölgeye daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı gönderileceği açıklanırken, saldırıların arkasındaki ülke henüz resmen belirlenmedi.
NATO, bölgedeki gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Karadeniz’e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı göndereceğini duyurdu.
NATO, son dönemdeki saldırılardan herhangi bir ülkeyi sorumlu tutmadı. Askeri analistler ise saldırıları neredeyse kesin olarak Rusya’nın gerçekleştirdiğini söylerken, Moskova sorumluluğu kabul etmedi.
Geçtiğimiz hafta Romanya’nın Karadeniz kıyısı yakınlarında iki kimyasal tankere insansız hava araçlarının saldırması ve tankerlerde yangın çıkmasının ardından 7 denizci kaybolmuştu. Bu olay, Ukrayna tarafından kullanılan hayati bir nakliye rotası boyunca yeni güvenlik endişelerini gündeme getirdi.
Romanya ve komşu NATO üyesi Bulgaristan kıyıları yakınlarında en az 5 kargo gemisine daha saldırı düzenlenmiş, en az 23 denizcinin kayıp veya ölü olduğu bildirilmişti.