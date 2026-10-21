Bakan Çiftçi'den duygulandıran sözler: Hayatındaki en büyük pişmanlığı anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aile hayatına dair özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre babasına duyduğu özlemi ifade eden Bakan Çiftçi, hayattaki tek pişmanlığının babasına sevdiğini söylememek olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

''Keşkelerim var. Yani her insanın hayatında olduğu gibi benim hayatımda da keşkeler var. Mesela onlardan bir tanesi; Ben babamı çok seviyordum. Babam benim için hayattaki en büyük insanlardan birisiydi, rol model insanlardan birisiydi. Onu kaybetmekten de korkuyordum. Yani bunu dışarıya söyleyemiyordum ama kendi kendime itiraf edebiliyordum, 'Bir gün babamı kaybedersem ne yaparım?' diye. O yüzden de mesela babama hayattayken sevdiğimi hiç söyleyemedim. Gençler bazı şeyleri yarına bırakmasınlar, belki yarın hiç gelmeyebilir. Annelerimiz, babalarımız bizim için son derece kıymetli, onlar hayatımızdaki en güzel varlıklar. Zaman zaman annemize, babamıza onları sevdiğimizi söylemeli, kıymet verdiğimizi söylemeli ve sarılmalıyız. Belki yarın geç olabilir.''

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