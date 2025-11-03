Kızıldeniz'de tüm dengeler değişti! İsrail'den 'Süper Güç' itirafı: İşte Erdoğan'ın yeni hamlesi...

İsrail basını, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki hızlı yükselişini ve Kızıldeniz hattında artan etkisini mercek altına aldı. Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Kenya merkezli düşünce kuruluşu Sahan Global’in araştırma direktörü Dr. Rashid Abdi, Türkiye’nin Somali ile yaptığı güvenlik anlaşmasının “bölgesel dengeleri kökten değiştireceğini” belirterek dikkat çekici iddialarda bulundu.





Haberde, Türkiye’nin Somali ile imzaladığı tarihi güvenlik iş birliği anlaşmasının, bölgede bir “uzay ve füze tesisi” kurulmasını da içerdiği, bunun ise İsrail için yeni bir stratejik denklem anlamına geldiği öne sürüldü.





“Türkiye’nin etkisi artık göz ardı edilemez”





Kenyalı uzman Dr. Abdi, hafta sonu düzenlenen Afrika-İsrail Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, “İsrail’in rakipleri Afrika’da hızla etkilerini artırıyor. İsrail, bu arenanın dışında kalmayı artık göze alamaz” ifadelerini kullandı.





Abdi, İsrail Hayom’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Eritre’de menzili İsrail’e kadar ulaşabilecek balistik füzelerle deneme çalışmaları yürüttüğünü iddia etti. Abdi’ye göre, Ankara’nın Afrika’da attığı adımlar, sadece ekonomik değil askerî ve uzay teknolojisi boyutuyla da stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor.





“Türkiye’nin Somali ile imzaladığı güvenlik anlaşması devrim niteliğinde,” diyen Abdi, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Somali’de binlerce Türk askeri bulunuyor. Türkiye burada bir uzay üssü inşa ediyor. Bu tesis, Türkiye’nin balistik füze menzilini geliştirmesine imkân tanıyacak.”





İsrail’de Türkiye endişesi büyüyor





Haberde, İsrailli yetkililerin de Afrika’daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Tel Aviv Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eugene Kandel, forumda yaptığı konuşmada, “Radikal unsurlar Afrika’da da faaliyet gösteriyor. İsrail, Afrika’nın Batı’dan kopmasına izin vermemeli” ifadelerini kullandı.





İsrail-Afrika İlişkileri Enstitüsü CEO’su Shiri Fein-Grossman ise, “İsrail, Afrika’da görece düşük bir yatırımla büyük fark yaratabilir” diyerek Tel Aviv yönetimine Afrika’ya daha fazla odaklanma çağrısında bulundu.





Ankara’nın Afrika vizyonu rahatsız etti





Türkiye’nin Somali, Sudan, Cibuti ve Eritre hattında artan askerî, ekonomik ve diplomatik varlığı, Kızıldeniz’i Ankara’nın yeni stratejik etki alanı haline getiriyor.

İsrail basınına yansıyan bu yorumlar, Ankara’nın Afrika’da yükselen etkisinin Tel Aviv’de ciddi rahatsızlık oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.







