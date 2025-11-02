Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumunun, felaket düzeyde olduğunu belirtti. Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar yaptığı açıklamada "faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, intikam politikalarını tırmandırdığını; Filistinli esirlerin öldürülmesi, idam edilmesi konusundaki açık provokasyonlarını sürdürdüğünü, Filistinli tutuklulara karşı soykırım yürüttüğünü" aktardı.
Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan "Gazze ve Filistinli Esirleri Desteklemek İçin Uluslararası Forumu"nda konuşma yaptı.
Neccar ayrıca İsrail hapishanelerini ziyaret etmek ve özellikle Ben-Gvir'in idam edilmelerine ilişkin açık tehditlerinin ardından tutuklular aleyhinde devam eden ihlalleri soruşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde tarafsız uluslararası komitelerin kurulmasını istedi.
İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülmüştü.
Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.
Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanmıştı.