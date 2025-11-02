Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirler aleyhinde yapılanların uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesini gerektiren bir savaş suçu, insanlık suçu niteliğinde olduğunu vurgulayan Neccar, "hapishanelerde gerçekleştirilen işkence ve öldürmelerden sorumlu İsrailli savaş suçlularını evrensel yargı yetkisi ilkesine göre soruşturmak ve yargılamak üzere Avrupa'daki ulusal mahkemelerin etkinleştirilmesi" çağrısında bulundu.