Hamas işgalciye bahane vermeyecek

Gazze’de ulaşılan ateşkes anlaşmasını uygulamaya çalışan Hamas, anlaşma kapsamında Gazze’nin yönetiminin devredilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde Mısır’ın başkenti Kahire’de dört Filistinli direniş grubuyla ortak bir anlayışa varan hareket, Fetih Hareketi ile de müzakerelerini sürdürüyor. Hamas’ın Gazze Sorumlusu Dr. Halil Hayye, El-Cezire televizyonuna verdiği röportajda, ateşkes anlaşmasının uygulanması, İsrail’in ihlalleri, Gazze’ye yerleştirilecek Uluslararası İstikrar Gücü ve Filistinli gruplar arasındaki birlik çabalarına dair açıklamalarda bulundu.

ESİRLERİ TESLİM EDİYORUZ

Ateşkes sonrası Gazze’deki duruma değinen Hayye, esir olan 20 İsrailliyi ve 28 ölü esirden 17’sini teslim ettiklerini ve ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını söyledi. Ateşkese aracılık yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin kalıcı olacağına dair garantiler verdiğini dile getiren Hayye, “ABD’li yetkililerden her gün ateşkesin kalıcı olacağına dair açıklamalar duyuyoruz. Biz de İsrail’e savaşı yeniden başlatma bahanesi vermeyeceğiz” dedi.

KOMİTE SEÇİME KADAR YÖNETSİN

Filistinli gruplar arasında birliği sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında seçimleri işaret eden Hayye, Gazze’de göreve gelecek olan teknokrat komitenin görevinin Filistin genelinde yapılacak seçimlere kadar sürdürmesi gerektiğini belirtti. Hamas’ın Filistinlileri tek bir halk olarak gördüğünü vurgulayan Hayye, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün giderilmesi için tüm Filistin topraklarında bir seçim yapılması ve tek bir halkın tek bir hükümet tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. Hayye, Batı Şeria ve Gazze’nin ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜNDE HEMFİKİRİZ

Uluslararası İstikrar Komitesi’nin üstleneceği role de değinen Hayye, komitenin bütün idari ve güvenlik sorumluluklarını üstleneceğini söyledi. Fetih Hareketi ile iki temel konu olan teknokrat komite ve Uluslararası İstikrar Gücü konusunda hemfikir olduklarını belirten Hayye, “Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli hareket ediyoruz” dedi.

Fetih’ten yeni teklif

Fetih Hareketi, son dönemde Gazze’de kurulacak teknokrat komitenin başkanlığına Filistinli hukukçu ve aktivist Emced el-Şeva’nın getirilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını yalanladı. Hareketin Sözcüsü Abdulfettah el-Devle, konuya dair yaptığı açıklamada, bir isim üzerinde uzlaşmadıklarını ve komitenin başına Ramallah’taki Filistin hükümetinden bir bakanın getirilmesi gerektiğini söyledi. El-Devle, hareketin bu tavrının Ramallah hükümetinin Filistin’deki meşru hükümet olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Gazze’ye yeni iş makineleri ulaştı

Gazze’nin çeşitli bölgelerinde enkaz altında kalan İsrailli esirlerin bulunması için Gazze’ye giren Mısırlı arama kurtarma ekibi, çalışmaları için yeni iş makinelerinin Gazze’ye ulaştığını bildirdi. Ekip tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye 3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunun girdiği bilgisi verildi. İsrail basını, söz konusu araçların, Gazze’de öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere getirildiğini iddia etti.







